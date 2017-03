Varela: “al transporte pirata le va a tocar replantearse otros esquemas” de manera formal

Con la llegada de los nuevos vagones del Metro de Panamá, la nueva flota del Metro Bus, la integración del sistema del Metro y Metro Bus a una sola tarifa, y las operaciones de carriles invertidos en los corredores Norte y Sur para un carril dedicado a los metrobuses, los transportistas informales deberán buscar una manera de brindar el servicio en otras áreas pero de manera formal.

Así lo manifestó este miércoles el presidente de la República Juan Carlos Varela, al referirse a los beneficios que traerá para la población la incorporación de las nuevas medidas.

“Sin duda alguna al transporte pirata le va a tocar buscar un tipo de formalizar, acercarse al Gobierno, dialogar y dar un servicio a la población en otras áreas… yo creo que con estas medidas que van a entrar en vigencia en septiembre del 17 y con la culminación de la Línea 2 a diciembre del 18, al transporte pirata le va a tocar replantearse otros esquemas de buses colegiales o alimentadores en una forma formal”, declaró el mandatario.

Agregó que el Gobierno ha buscado los mecanismos para llegar a “un diálogo franco con el transporte informal y adaptarlos al sistema formal con las reglamentaciones adecuadas para de esta forma poder mejorar el servicio a la ciudadanía y proteger también la integridad de nuestros ciudadanos”.

Por otro lado hizo referencia a los cierres de calles que estos transportistas han realizado en reiteradas ocasiones, asegurando que ésto no será permitido y que a todo el que incurra en esta práctica se le retendrá la placa.

“Nosotros no vamos a aceptar presión de nadie, transporte informal que cierre le vamos a quitar la placa, una cosa es que aceptemos en este momento porque es una necesidad en la población, la población creó este servicio ante la necesidad ante la falta de eficiencia del sistema de transporte público... pero esto no lo vamos a permitir, pero lo vamos a hacer con diálogo como lo ha hecho todo este Gobierno, que no confundan la nobleza con falta de firmeza, cuando hay que actuar con firmeza créanme que vamos a actuar”, enfatizó.