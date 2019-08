Vásquez: "El tema no está en si eliminar o no la prueba idónea, está en que mejoremos la justicia"

635x357 "El tema no está en si eliminar o no la prueba idónea, está en que mejoremos la justicia", Vásquez.

El diputado independiente Juan Diego Vásquez, explicó en qué consiste el anteproyecto de ley que busca la eliminación de la prueba idónea para iniciar la investigación de diputados, aclarando que su intención "no es perseguir a nadie, ni que se hagan investigaciones contra nadie".

Detalló que en los últimos 10 años, han sido propuestos en la Asamblea Nacional pocos proyectos trascendentales en materia de justicia, y cuestionó que en vez de presentar propuestas para mejorar la justicia en beneficio de todos, los diputados procedieron a blindarse.

"Reconociendo que la justicia está torcida preferimos decir protégeme a mí, blíndame a mí, mientras que a los ciudadanos, que son nuestros jefes, los dejamos expuestos a esa justicia que está politizada, que está torcida, que no funciona, sin embargo la clave no es protegernos a nosotros, sino arreglar la justicia para nosotros y para todos los panameños… el tema no está en si eliminar o no la prueba idónea, está en que mejoremos la justicia", enfatizó.

Añadió que si bien es cierto, el diputado debe tener alguna certeza de que por lo que diga o haga dentro de sus funciones no podrá ser investigado, sin embargo, actualmente hay muchos parlamentarios que se han visto implicados en casos de atropello, tala de árboles, delitos sexuales, de cheques, entre otras situaciones que no tienen nada que ver con sus funciones.