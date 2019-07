Ven con buenos ojos la eliminación de productos de la lista de Control de Precios

La eliminación de un total de ocho productos de la lista de Control de Precios ha generado diversas reacciones a favor por parte de quienes ven con buenos ojos la medida y la consideran positiva.

El presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (UNCUREPA), Pedro Acosta, considera que esta medida es aplicada por el nuevo Gobierno del presidente Laurentino Cortizo, con buen detenimiento ante los efectos que el Control de Precios causó a la economía.

"Causó trauma a los productores, a los importadores y a los consumidores, porque se trancaron muchos flujos de comercio de libre oferta y demanda, entonces eso causó mucha especulación… la verdadera intención no fue llegarle al que debía llegarle la regulación de precios porque muchos de los productos controlados a las personas que lo necesitaban y que compraban una libra de esto o aquello, no les llegó porque los que tenían más capacidad económica los compraban, debió haberse regulado los precio al por mayor no los precios al por menor", explicó Acosta en RPC Radio.

A su juicio la medida podría ser extendida por dos períodos más de seis meses mientras que se logra la estabilización de esos flujos de comercio.

"Estoy casi seguro que los productos que se han sacado o que se van a rebajar más es porque se pueden estabilizar más rápido", indicó Acosta.

Por su parte el economista Olmedo Estrada considera que la medida de Control de Precios no funcionó, explicando que en el país existe un mercado abierto.

"Este tipo de medidas son políticas económicas que en su momento no resultaron y por eso tenemos hoy una economía de mercado abierto en nuestro país, tratar de controlar un segmento de la economía entra en contradicción con el desarrollo de la economía en toda su extensión, entonces pensamos que no es la mejor opción en este momento teniendo en cuenta que en Panamá tenemos la iniciativa privada abiertas a todos los tipos de negocios", señaló Estrada.

Agregó que la atención debería estar orientada, por ejemplo, "a incrementar más empresas que se dediquen a la producción de esos bienes para que pongamos una oferta mayor y así poder atender toda la demanda, bienes y servicios que la población requiere".

El decreto mediante el cual se elimina la chuleta, el jarrete, el pecho, el huevo, los macarrones, el poroto, las lentejas y la tuna en agua, de la lista de Control de Precios fue promulgado el viernes en gaceta oficial y comenzará a regir a partir de este domingo 7 de junio.

Con colaboración de Saúl Quintero, periodista de RPC Radio