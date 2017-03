Vendedores del Mercado de Marisco molestos por traslado a San Felipe Neri

Con sus puestos cerrados y a la espera de respuesta quedaron los vendedores del Mercado de Marisco que serían trasladados este lunes al Mercado San Felipe Neri debido a trabajos de mejoras en las instalaciones por parte de la Alcaldía de Panamá.

Los vendedores que serán reubicados en los estacionamientos del mercado por denunciaron que el lugar no cuenta con las condiciones necesarias para la venta, toda vez que no tiene agua, ni baños, "si usted ve la plazoleta como está, sanidad no debe permitir eso, eso no se puede, no tiene ni banco, nada absolutamente, es como para un chiquero de puerco".

Tras varias horas de espera en el Mercado de Marisco los comerciantes se movilizaron al área donde será reubicados sin embargo encontraron el lugar cerrado y sin movimiento para lo que sería su traslado.

Ante esto los vendedores denunciaron una pérdida de más de 60 mil dólares en ventas por el día de este lunes, y piden una respuesta para poder realizas su ventas y llevar el sustento a sus hogares, sobre todo en tiempo de cuaresma.

Se espera que el traslado dure unos tres meses mientras se realizan los trabajos por parte de la Alcaldía de Panamá.