Vendedores del Mercado de Mariscos perciben bajas ventas en el inicio de la Cuaresma

A pesar de que con la llegada de este Miércoles de Cenizas se da inicio a la Cuaresma, la afluencia de compradores de productos del mar en el Mercado de Mariscos el día de hoy ha sido muy poca, según manifestaron algunos de los vendedores.

"Lo único que puedo decirle es que los Miércoles de Cenizas aquí han pasado a la historia, antes un Miércoles de Cenizas cuando eran las 5:00 a.m. esto estaba abarrotado de consumidores, ahora este Mercado está totalmente vacío, ya no es lo mismo de antes", manifestó la vendedora Margarita Mosquera.

Según señaló, entre los motivos que han influido en que haya poca afluencia de compradores, se encuentra la falta de estacionamientos, de lo cual responsabiliza a la Alcaldía de Panamá.

"No sé qué pensó el Gobierno, no sé qué pensó el Alcalde, porque nos quitaron los estacionamientos, y sin estacionamientos un mercado no funciona, nada funciona, a veces nos prestan el que está detrás del puente, pero ese estacionamiento prácticamente siempre lo usan para actividades que hace el Gobierno, pero muy poco lo usa el Mercado", declaró Mosquera.

El vendedor Osmar Berrío coincidió en que las ventas están muy bajas, y manifestó que esperan que las mismas mejoren en el transcurso del día y durante el fin de semana.

"Los productos están frescos y estamos esperando que vengan los clientes para poder vender un poco… ahorita hemos tenido como cinco clientes nada más, estamos esperando si mejoran las ventas, por lo menos entre viernes, sábado y domingo, y que Dios quiera que todo salga como nosotros estamos pensando", expresó Berrío

Por otro lado, detalló los precios de algunos productos tales como el langostino que está en B/.7.50 la libra; el calamar nacional en B/.3.00; el pulpo exportado en B/.3.00; la almeja limpia en B/.3.75; y el mejillón en B/.3.50.

Con colaboración de Kelybeth Rodríguez, periodista de RPC Radio