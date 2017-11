Gilberto Ventura se considera inocente en caso de asesinatos en La Chorrera

El abogado Rogelio Cruz informó este martes que el dominicano Gilberto Ventura Ceballos asegura que no se declarará culpable en el caso del asesinato de los cinco jóvenes en La Chorrera, toda vez que se considera inocente en esta investigación.

"Le recomendé que se declarara culpable en los dos casos, pero él me ha dicho que en el caso de La Chorrera no va a asumir una responsabilidad que no tiene, él se considera inocente", dijo Cruz.

Además de los cargos de los cargos de homicidio y secuestro en el caso de los cinco jóvenes de Panamá Oeste en el año 2011, el investigado también es acusado de evasión y asociación ilícita para delinquir.

Las declaraciones del abogado se dieron luego que se suspendiera una audiencia programada para este martes donde el Ministerio Público buscaba que se declarara como causa compleja el caso de la evasión de Venturas.

El jurista también confirmó que presentó una acción de hábeas corpus. "La ley habla de que no puede exceder el plazo de un año, salvo en excepciones que no quedan en este caso, y por el otro lado para acabar con la incomunicación que tiene en la Policía Nacional y le impiden preparar su defensa con el tiempo y condiciones adecuadas".

Por su parte, el fiscal David Mendoza señaló que si bien es cierto las investigaciones en el caso de evasión están bastante avanzadas, se necesitan anexar algunos aspectos que se lograrían investigar en el plazo que solicitan para practicar una serie de diligencias relacionadas a algunas de las personas que han sido imputadas.

Cabe señalar que la audiencia se suspendió por la ausencia de dos de los implicados en el caso debido a la falta de notificación y se reprogramó para el próximo 29 de noviembre.

Ventura Ceballos quien se fugó de la cárcel la La Joyita el 28 de diciembre del 2016, fue recapturado el pasado 22 de septiembre en el área de Jacó, Costa Rica luego de un seguimiento policial. Al momento de su captura al dominicano se le encontró una cédula de identidad con el nombre de Carlos Alberto Aguirre Valencia, de origen colombiano, además se había realizado un cambio de imagen para evadir a las autoridades