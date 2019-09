Viceministro de Cultura pide reforzar leyes para beneficiar a personas con discapacidad

En el marco del día internacional del intérprete, el viceministro de Cultura, Gabriel González, quien es además una de las 50 mil personas sordas en Panamá, pidió más inclusión para todos aquellos que presentan alguna discapacidad.

Detalló que en el país hay aproximadamente 500 mil personas con discapacidad, sin embargo no hay accesibilidad, por lo que pide adecuar Panamá para que sí las haya.

“Cuando yo llegué al Gobierno noté que necesitaba intérpretes para tener un puente de comunicación con personas oyentes... el primer día fue bastante difícil porque soy una persona sorda pero la gente se va acostumbrando”, sostuvo.

Ante la falta de intérpretes, no solo en el Ministerio de Cultura, sino en todo el país, González manifestó su preocupación y pidió a la Asociación Nacional de Sordos que se encargue de hacer los movimientos para reforzar las leyes para la inclusión dado que son muy básicas.

“Vas a un lugar y no hay intérpretes y eso es muy preocupante. En la educación necesitamos que haya personas oyentes con conocimiento en lengua de señas”, agregó.

Además, sugirió intérpretes en los noticieros del país y en los conciertos.

“Gracias a Sech por lo que hizo. Tener un intérprete para tener un concierto inclusivo”, manifestó González, luego que durante el concierto del cantante y compositor de música urbana, Carlos Isaías Morales Williams, conocido en el mundo artístico como “Sech”, hubiera una intérprete bailando y cantando en lenguaje de señas sus canciones.

“Por muchos años me acuerdo que me sentía muy frustrado. Me esforcé mucho buscando una meta para cambiar, y ahora que estoy en el Ministerio de Cultura, mi meta es que Panamá sea accesible no solo para los sordos sino para todos”, concluyó González.