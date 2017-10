Visa y Panalpina, entre las 5 nuevas multinacionales que se establecerán en Panamá

Cinco empresas se establecerán en Panamá bajo la Ley de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), informó el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Estas empresas son: Visa Inc, de Estados Unidos; CRRC Corporation Limited, con casa matriz en Beijing, República Popular China; Panalpina World Transport (Holding Ltd) con casa matriz en Suiza así como Hankook Tire Co., Ltd de Corea del Sur y McKinsey & Company, Inc, firma líder en consultoría a nivel mundial y que tiene sede en Estados Unidos.

La llegada de estas multinacionales representa la creación de 75 plazas de empleo y una inversión de 3 millones de dólares, aseguró el MICI. Las 5 multinacionales tienen previsto invertir los 3 millones de dólares en su primer año de operación en Panamá, en concepto de arrendamiento, adquisición de oficinas, viviendas, activos fijos y otros.

"Son buenas noticias que reafirman la confianza de los inversionistas extranjeros en Panamá, sumando ya 12 nuevas empresas este año, para unas 143 sedes de empresas multinacionales", explicó Augusto Arosemena, titular de Comercio e Industrias.

Estas nuevas licencias SEM pasaron por aprobación en las reuniones recientes de la Comisión de Sedes de Empresas Multinacionales, encargada de evaluar y aprobar el establecimiento para estas empresas.