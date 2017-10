Weeden tilda de "absurdo" decisión judicial sobre Odebrecht

El excontralor Alvin Weeden, quien denunció una trama de supuesto blanqueo de capitales de Odebrecht en Panamá, tildó hoy de "absurdo" la decisión de un tribunal de negar a la Fiscalía una extensión de dos meses más para profundizar en esta investigación.

"Es absurdo lo que ha pasado y es una prueba más de que evidentemente en Panamá no va a haber ninguna posibilidad de hacer justicia con el caso Odebrecht, porque las autoridades del Órgano Judicial están diseñadas para dar impunidad", afirmó Weeden a Efe.

Añadió que lo absurdo de todo esto radica en que en el Órgano Judicial "no buscan la justicia, buscan dar impunidad, por lo que, insistió, "ahí no va a salir nadie condenado".

"Es la característica del Órgano Judicial panameño: corrupto. Ese el problema que tenemos en Panamá", remarcó el excontralor panameño.

El Órgano Judicial informó este miércoles que la juez duodécima de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá encargada, Lania Batista, rechazó la prórroga solicitada por la fiscalía anticorrupción en el caso de supuesto blanqueo que involucra a Odebrecht.

La magistrada ordenó así que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) remita el expediente "para no caer en violación de los principios de legalidad y del debido proceso".

Recordó que ya el 3 de julio pasado había concedido una extensión hasta que se agotará la investigación, siempre y cuando no existiera persona detenida, pues en tal caso el término de dos meses para remitir el expediente con la vista fiscal correría a partir de dicho arresto.

El pasado 17 de agosto, en el marco de esta investigación el MP dictaminó arresto domiciliario al exfuncionario del área económica Amado Barahona, por lo que, según el tribunal, "el término de dos meses para remitir el expediente, con su respectiva vista fiscal, empezó a correr, teniendo que entregar el expediente al Tribunal competente el 17 de octubre del año en curso".

Pero Weeden expresó que no comparte los argumentos de la juez Batista porque ella "está usando normas del Código Judicial que no son aplicables al caso", en vez de aplicar la Ley 121 de 2013 que se refiere a los delitos del crimen organizado.

Weeden argumentó que es "evidente" que se tenían que aplicar las normas de la Ley 121 ya que por sus características "el de Odebrecht es un caso complejo".

El exjefe de cuentas del Estado explicó que esto es así porque en la Ley de delitos del crimen organizado "los términos son abiertos, no son cerrados, y no tienen nada que ver que haya detenidos o no".

Agregó que "por las características de los actos que cometió Odebrecht de tener estructurado un sistema internacional (de corrupción) y cierta complicidad nacional en el tema de blanqueo de capitales dirigidos a pagar coimas y sobreprecios, se tenían que aplicar las normas de esa Ley que he citado".

La investigación a la que se negó una nueva prórroga inició con una denuncia presentada por Weeden el 18 de septiembre de 2015.

Pidió investigar si Odebrecht incurrió en un delito contra el orden económico en perjuicio del Estado panameño, ya que una empresa supuestamente vinculada a la constructora brasileña utilizó el sistema financiero del país para realizar operaciones sospechosas de lavado de dinero para entregar sobornos a altos ejecutivos de la brasileña Petrobras.

El 10 de enero de este año, un tribunal de Panamá ordenó la reapertura de la investigación, sobreseída provisionalmente en octubre de 2016 en el marco del caso conocido como "Lava Jato"

Este mismo miércoles, la fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, acusó al Órgano Judicial de provocar la "impunidad", por la decisión sobre la investigación por supuesto blanqueo de capitales que involucra a la constructora brasileña.