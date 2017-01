Weeden pide nombrar fiscal especial con independencia en caso Odebrecht

A juicio del abogado Alvin Weeden, se debería nombrar un fiscal especial en la investigación por el pago de sobornos por el en Panamá, debido a la falta de independencia e inactividad de la procuradora Kenia Porcell.

"Las actuaciones de la Procuradora, su falta de independencia la descalifican a ella para manejar el caso Odebrecht a mi juicio", expresó Weeden, quien dijo que tuvo un buen concepto cuando se nombró a las cuatro fiscales con un fiscal superior para llevar el proceso, más adelante sale ella a hablar de acuerdo con Odebrecht.

" Aquí no vamos a tener ninguno confianza en nuestras actuales autoridades, sin no hay un fiscal especial y yo desde ya me descalifico, yo no puedo ser fiscal especial aquí porque yo he sido parte de la lucha contra Odebrecht y eso no sería propio que yo pretenda ni siquiera ser fiscal especial, así que yo me descalifico como fiscal especial, pero aquí tiene que venir un fiscal especial que la opinión pública lo respete y que crea en él", expresó el abogado.

Agregó desde el momento en que Porcell pasó más de un año sin responder las peticiones de asistencia de Brasil, perdió toda credibilidad "creía que la ganaba cuando reabrió el caso, pero entonces en seguida corrió a cerrarla con un acuerdo".

De acuerdo con Weeden la procuradora está actuando en base a lo realizado en Estados Unidos, sin embargo son dos escenarios distintos, porque la multa impuesta por el país norteamericano fue por haber utilizado el territorio para pasar el dinero, mientras que en Panamá se requiere de un proceso penal porque se trata de varios delitos cometidos en el territorio nacional, "es muy diferente, no es que le pagaron a nadie en Estados Unidos, sino que simplemente usaron el territorio para pasar el dinero".

Además señaló que mantiene información que el dinero que se manejaba a través de dos bancos en Panamá sobrepasa los 300 millones de dólares para coimas en el mundo entero.