"West Valdés sabe que no le va a pasar nada" Moncada tras imágenes de boda

Mayte pellegrini, investigada por el desfalco a Financial Pacific y su abogado Kevin Moncada reaccionaron este martes a las imagenes de la boda en Punta Cana de West Valdés difundida el fin de semana en redes sociales, mientras que en Panamá hay una orden de conducción en su contra.

A juicio de Moncada la orden de conducción contra Valdés por las supuestas irregularidades en la Caja de Ahorros, " es todo un show, West Valdés sabe que no le va a pasar nada de otra manera no se hubiese atrevido a burlarse no solamente del Ministerio Público, cómo te vas casar con tanto lujo y derroche de dinero sabiendo que te está buscando las autoridades panameñas".

El abogado explicó que tras las imágenes sobre donde podrá estar el requerido por la justicia, la fiscalía emitió la orden de conducción debe solicitar a las autoridades dominicanas realicen las diligencia y gestiones pertinentes para dar con la captura del sujeto "vamos a ver si lo hacen, que demuestre que de verdad ellos están trabajando y que en panamá no hay justicia selectiva".

Sin embargo dijo que la medida es solamente una pantalla del Ministerio Público para hacer ver que están trabajando mientras engañan al pueblo porque en el escándalo de Financial Pacific no solo estuvo involucrada personas del Gobierno pasado, sino también de este Gobierno.