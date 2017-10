No está en la agenda de Martinelli declararse culpable, dice Camacho

635x357 No está en la agenda de Martinelli declararse culpable, dice portavoz. Foto/AFP.

Declararse culpable no está en la agenda del expresidente panameño Ricardo Martinelli, dijo hoy a Efe su portavoz, Luis Eduardo Camacho, quien ve pocas posibilidades de llegar a un acuerdo para un posible regreso voluntario a Panamá.

Camacho explicó por qué no se concretó una visita a Miami del magistrado fiscal del caso, Harry Díaz, para entrevistarse con Martinelli (2009-2014), quien fue detenido en junio pasado en Coral Gables (Miami-Dade) en razón de una solicitud de extradición presentada por Panamá.

Según el portavoz, se exploró con Díaz la posibilidad de llegar a un acuerdo que implicara incluso el regreso voluntario de Martinelli y hubo varias conversaciones de los abogados del expresidente con él por ese motivo.

Sin embargo, nada se concretó debido a que Martinelli no tiene pensado declararse culpable de "algo que no ha hecho y de lo que ni siquiera está imputado" en Panamá y también porque no le dieron garantías de que se "corregirán las violaciones del debido proceso" que, a juicio de los abogados, se han dado en su caso, agregó.

Camacho destacó que para llegar a un acuerdo debería "resolverse previamente el recurso de oposición a la ilegal pretensión de procesarlo sin haber sido imputado".

"No veo ninguna posibilidad" de llegar a un acuerdo si hay discrepancias sobre ambos puntos", subrayó Camacho.

"Bajo las condiciones jurídicas actuales no creo que haya posibilidades de regreso, al menos voluntariamente", insistió.

El pasado septiembre el juez federal Edwin Torres concluyó que cabe la extradición de Martinelli, pero el expresidente todavía no ha agotado los recursos legales para evitar ser entregado a Panamá por delitos vinculados a una red de escuchas ilegales que funcionó durante su Presidencia.

El expresidente está preso en un centro de detención en el centro de Miami desde el 12 de junio pasado. Sus sucesivas peticiones de libertad bajo fianza han sido denegadas.