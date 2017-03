“Hasta ahora no era ilegal, no era incorrecto", Arango sobre donativos

635x357 “Hasta ahora no era ilegal, no era incorrecto", Arango sobre uso de donativos. Foto/@jcarango83.

El diputado Juan Carlos Arango explicó este jueves sobre la ejecución de donativos desde la Asamblea Nacional, ésto luego de que fuera interpuesta una demanda por supuesto peculado, contra trece diputados entre los que él es mencionado.

Indicó que “hasta ahora no era ilegal, no era incorrecto, a menos que la Corte Suprema lo establezca de esa forma”, agregando que ante los cuestionamientos surgido por la gestión de donativos se ha recomendado a la Asamblea Nacional que no se sigan tramitando y que en lo personal “este diputado no tramita una más”.

Explicó que la gestión realizada por él consistía en un apoyo a una fundación de jóvenes, sin embargo los fondos no fueron entregados.

“En el caso nuestro de las donaciones ya hemos dado varias opiniones, en este caso era una gestión apoyando una fundación de jóvenes que de hecho los cheques nunca salieron pero si hubiesen salido era transparente, en su momento era un procedimiento perfectamente legal y los jóvenes explicaban cuánto iban a usar para administración y cuánto iban a usar para sus proyecto a nivel nacional”, declaró en el programa Radiografía.

Negó una supuesta participación de él o su suplente en la fundación en cuestión, asegurando que el contacto con ésta se dio durante su gestión como diputado.

“Lo que están diciendo no es así, eso no es así, esa es una fundación de jóvenes que no tienen nada que ver directamente con migo o con mi candidatura, o con mi posición de diputado, ni mi suplente… son jóvenes que conocí en este mundo de diputado, se hicieron amigos, algunos son personas con una energía contagiosa, jóvenes que ojala no se desmotiven de seguir haciendo lo que estaban haciendo por estas circunstancias negativas, pero ni mi suplente ni yo somo parte de esa fundación”, declaró.

Por otro catalogó esta situación como “distorsiones que se van acumulando y diciendo, que no son ciertas, no sé con qué intención se hacen, pero se aclarará en su momento… y yo no tengo ninguna fundación, ni soy miembro de ninguna función que tramite fondos en el Estado”, puntualizó.

Cabe mencionar el miércoles, representantes de organizaciones civiles interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia denuncia penal contra 13 diputados para que se investigue el supuesto delito de peculado en donaciones gestionadas desde el Hemiciclo Parlamentario.

Los diputados denunciados además de Arango son: Mario Miller, Dalia Bernal, Crescencia Prado, Juan Manuel Poveda, Elías Castillo, Benicio Robinson, Carlos Afú, Miguel Salas, Alfredo Pérez, Katleen Levy, Adolfo Valderrama y Rubén De León.