Valarini: “No puedo abrir la llave de la alcancía y pagar todos los medicamentos afuera”

El director de la Caja de Seguro Social, Julio García Valarini, reaccionó este martes a la iniciativa presentada por el candidato presidencial Rómulo Roux, para que se permita a los asegurados, adquirir medicinas de forma gratuita en farmacias privadas.

“Si en la farmacia me cuesta más caro, yo no puedo abrir la llave de la alcancía y decir bueno vamos a pagar todos los medicamentos afuera, porque en algún momento el dinero se va a acabar, y no vas a poder dar respuesta a todo el paciente que requiera ese medicamento”, declaró Valarini.

Agregó que se deben buscar otros mecanismos, sin embargo reconoció que “ahora mismo estamos viendo las limitaciones que tiene la CSS para acceder a ciertos medicamentos, lo que tenemos que hacer es facilitar esos mecanismos”.

Por otro lado recordó que actualmente existe la ley de compras y agregó que están explorando algunos convenios, además se tiene un mecanismo de Comisca para comprar con países de Centroamérica algunos tipos de medicamentos.

Agregó que se requiere realizar un cambio en la ley para que se permita a la CSS comprar afuera cuando aquí en el país no hay el medicamento o este muy caro.