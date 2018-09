"No he cobrado ese dinero" dice docente que aparece en planilla, diputado Frías reacciona

"No he cobrado, ni he recibido ese dinero, solo vivo del cheque de mi trabajo”, así reaccionó la docente Maricruz Rodríguez tras aparecer en la planilla con cobros por los 21 mil 384 sin haber firmado contrato o laborado en la Asamblea Nacional.

Se trata de un nuevo escándalo en la Asamblea y el cual vincula al diputado del Cambio Democrático (CD), Rubén Frías.

Al consultarle sobre ¿quién cobró el dinero?, Frías respondió que la educadora y excuñada laboro en servicio profesionales entre el 2014 y 2015; y que en su momento conversará con ella.

“Yo no creo en la duda, yo creo en la verdad razonable...yo no he conversado con ella”, dijo el diputado de La Chorrera.