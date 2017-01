635x357 Una empresa para asesorar al Idaan no es solución, señala exsubdirector de la institución. Foto/TR.

El exsubdirector del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), David Lowinger aseguró que reforzar esa institución a través de la contratación de una empresa asesora “no es una solución”.

Esto en reacción al anuncio que realizó el mandatario de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, de convertir al Idaan en una "empresa pública eficiente".

En una entrevista ofrecida al programa Radiografía de RPC Radio, Lowinger señaló que el primer paso para mejorar la gestión del Idaan es despolitizar la institución.

“El (Juan Carlos Varela) dijo que se va a contratar empresas que puedan diagnosticar el Idaan como si en Panamá no hubiera gente. Hay muchos ingenieros que pueden ocupar cargos altos, no es una solución contratar a gente de afuera que no conoce la idiosincrasia de los panameños”, advirtió el exsubdirector del Idaan.

Además de reforzar la gerencia administrativa con una empresa asesora, Varela planteó formar una unidad especial de construcción en el IDAAN cuya gestión será respaldada por la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública y de una nueva estructura legal y operativa que garantice su operación como una empresa pública modelo y eficiente.

El plan fue anunciado por el jefe de Estado durante su discurso de rendición de cuantas a la nación el pasado 2 de enero.