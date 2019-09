Hay ataques sistemáticos en la Asamblea dice el diputado Vásquez

El diputado de la bancada independiente, Juan Diego Vásquez dijo que dentro de la Asamblea Nacional (AN) hay ataques sistemáticos por parte de alguno de sus colegas.

Recientemente, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson dijo en el Pleno que el diputado Vásquez le gusta hacer “show” y daña la imagen de la Asamblea, al justificar la desición de su colega Roberto Ábrego en la Comisión de Credenciales de no discutir el proyecto sobre reformas al reglamento interno del legislativo.

La diputada del PRD, Zulay Rodríguez también arremetió contra Vásquez en la red social Twitter. Lo llamó lobo vestido de obeja por su propuesta sobre la ley de Asociaciones Público Privadas.

“ Parece que se pusieron de acuerdo, es triste porque al final no estamos validando el debate, yo he venido aquí desde que era ciudadano a hablar con argumentos, con ley, con pruebas. Nunca me atrevería a decir algo sino lo puedo sustentar, mientras que otros compañeros son expertos en hablar con mentiras”, dijo el diputado Vásquez.

Sobre el proyecto de la APP aprobado en tercer debate, Vásquez advirtió que se incluyeron artículos que no son positivos.

“ Empresas como Odebrecht van a poder licitar con el Estado, es un riesgo. Pudimos haber cerrado las puertas a la corrupción”, indicó.