Una caja de zapatos y papel blanco bastan para observar eclipse parcial el próximo lunes

El próximo lunes 21 de agosto se producirá un eclipse solar a nivel mundial y en Panamá el fenómeno astronómico será parcialmente visible.

Aficionados a la astronomía ya se preparan con sus telescopios y herramientas especiales para observar el fenómeno, sin embargo, este no es exclusivo para los científicos, ya que para presenciar el "eclipse del siglo", que se verá en un 30% en el país, tan solo se necesita una caja de zapato y un papel blanco (VER EXPLICACIÓN EN EL VIDEO).

Es importante que quienes no cuenten con las herramientas especiales tomen notas de la recomendación, puesto que no es recomendable el uso de gafas de sol para observar el fenómeno, toda vez no son suficiente protección, y que el contacto directo con la vista puede causar serias afectaciones, incluso ceguera.

En el país el evento astronómico tendrá una duración de 2 horas y 28 minutos, que comenzará a las 1:15 p.m y culminará a las 3:33 p.m, alcanzando su punto máximo a las 2:28 p.m.

Un eclipse solar ocurre cuando la luna se coloca entre la tierra y el sol y los tres están perfectamente alineados, por lo que la luna proyecta una sombra sobre la superficie terrestre.