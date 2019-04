El calado de buques en el Canal será de 44 pies a partir del 30 de abril

El calado de los buques en el Canal de Panamá será de 44 pies a partir del próximo 30 de abril, según el último ajuste notificado a las navieras.

El vicepresidente ejecutivo de Ambiente, Agua y Energía del Canal de Panamá, Carlos Vargas, detalló en RPC Radio que esto se debe a que los lagos registran bajos niveles producto de la temporada seca.

Esta temporada “ha sido más seca de lo normal, ha sido la más intensa en toda la historia del Canal, entonces no llueve, no hay agua en los ríos, no hay aportes hídricos a los lagos donde hay mucha evaporación producto de un viento intenso y de mucha radiación solar, entonces con el uso que se le da al agua para plantas potabilizadoras y para la operación del Canal, los niveles de los lagos han decaído y tenemos un déficit considerable”, manifestó Vargas.

Explicó que actualmente se registra un déficit en el nivel del agua del Lago Alajuela de aproximadamente 2.3 metros, mientras que en el Lago Gatún es de cerca de 1.3 metros, “eso es preocupante en el sentido de que todavía falta todo el mes de abril y esperar entonces las lluvias de mediados de mayo para estabilizar la situación”.

Detalló que el ajuste del calado significa que los buques deberán tener menos carga para transitar por el Canal de Panamá, lo que se traducirá en un impacto financiero en la operación de la vía interoceánica durante esta temporada seca.

Con colaboración de Nitzia Ríos, periodista de RPC Radio