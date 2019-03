A partir este lunes será obligatorio comercializar televisores con sintonizador DVB-T

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) reiteró que a partir de este lunes 1 de abril, todos los agentes económicos que comercializan televisores en Panamá estarán obligados a vender el producto con el sintonizador DVB-T incorporado.

Esta decisión implica que los agentes económicos deberán cumplir con lo expuesto en las resoluciones AN 11944 RTV de 11 de diciembre de 2017, AN 12495 RTV de 28 de junio de 2018 y AN 12764 de 1 octubre de 2018, donde se señala que los televisores requieren contar con este sintonizador incorporado para recibir y apreciar la señal digital.

De manera excepcional, se establece que los televisores con dimensiones iguales o menores a 43 pulgadas (medidos de manera diagonal de esquina a esquina), que no cuenten con el sintonizador digital integrado, deberán proporcionar gratuitamente a cada consumidor que adquieran los aparatos uno externo (cajilla digital) con el formato DVB-T.

"Para el caso de televisores mayores de 43 pulgadas que no cuenten con el sintonizador DVB-T, solo se podrán comercializar aquellos que cumplan con el trámite de excepcionalidad establecido en la Resolución AN No.11944-RTV", señaló un comunicado de la entidad.

La resolución AN 11944-RTV indica que de manera excepcional, se podrán comercializar televisores mayores de 43 pulgada sin que cuenten con el sintonizador digital DVB-T integrado, cuando por condiciones técnicas y/o comerciales, por parte de los proveedores, fabricantes de televisores o por razones originadas por el mercado internacional, los agentes económicos de Panamá tengan impedimentos para adquirir dichos televisores con el sintonizador DVB-T, lo cual deben informar ante esta autoridad reguladora.

La ASEP de manera conjunta con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha realizado inspecciones y reuniones con los agentes económicos para orientar sobre las normativas vigentes.

Panamá cuenta en transmisión digital con 21 contenidos (12 en Alta Definición y 10 en contenido de audios) que permite apreciar, de manera gratuita, una mejor calidad de imagen, mejor sonido y eliminación de imágenes con sombra o efecto “fantasma”, que proyecta una mayor nitidez.