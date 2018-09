Más de 2,000 comercios participan del Black Weekend con descuentos de hasta 70%

A partir de las 10:00 a.m. de este viernes 14 y hasta el próximo domingo 16 de septiembre más de 2,000 comercios de 12 centros comerciales de todo el país participan de la segunda versión del Panamá Black Weekend donde ofrecerán descuentos del 20 al 70%, para nacionales y turistas.

A través de este fin de semana de compras con ofertas organizado por la Autoridad Panameña de Turismo (ATP), Cámara de Turismo de Panamá y la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom) se busca promover el turismo de compras y apoyar el turismo comercial, que son una fortaleza del país, para o que se realizó una campaña de promoción internacional fuerte, principalmente en Centroamérica y Sudamérica.

Gustavo Him, administrador de la ATP dijo en RPC Radio que para este año se espera igualar o superar los 29 mil turistas que llegaron a Panamá para la primera versión del Black Weekend, con la cual se logró mover unos 90 millones de dólares entre compras y ocupación hotelera y otro tipo de actividades comerciales.

Him indicó que si bien es cierto la iniciativa se desarrolla principalmente con los comercios de centros comerciales, no es una actividad exclusiva de los mall, por lo que exhortó a todos los comercios que deseen a sumarse a la actividad "no hay ningún tipo de exclusividad, este es un tema de país, y no hay que pagar nada".

Además dijo que espera que los descuentos también sean aprovechados por los panameños y no solo por los extranjeros que llegan al país para hacer compran de mercancías a bajos precios.

Durante la jornada de compras con descuentos los almacenes abrirán al público a las 10:00 a.m. y se espera que extienda su atención hasta las 9:00 p.m. o 10:00 p,m. todo el fin de semana.

Además de las compras para el Black Weeked se ha desarrollado un cronograma de actividades recreativas para atraer a las personas, que iniciaron la noche del jueves con con concierto denominado Sound Fest que contó con la participación de artistas nacionales, para este sábado se espera el Panamá donde se presentarán artistas internacionales como Becky G, Manuel Turizo, Balvin Mau y Ricky, y por parte de Panamá estarán Dubosky, Mr. Saik y Gian Varela, por último para el domingo 16 se tiene programada un evento denominado Casco Fest desde las 2:00 p.m. en el Casco Antiguo.

El administrador de la ATP señaló que el Black Weekend es un producto netamente panameño que nace con la intención de incrementar las ventas principalmente en septiembre, que es una de las fechas más difíciles para los comercios.

Entre las recomendaciones que hizo Him para las personas que acudirana los comercios para aprovechar las ofertas están:

-Verificar bien los productos a comprar y pedir garantía.

- No contar dinero en público.

- Evitar dejar paquetes en los carro.