No quieren permitir comparecencia voluntaria, denuncia abogado de Mario Martinelli

Nelson Brandao, abogado de Mario Martinelli, denunció este lunes que la Fiscalía Especial Anticorrupción se negó a darle una fecha para audiencia a su cliente, y pide que el mismo sea conducido por la Dirección de Investigación Judicial para comparecer en las investigaciones por el caso Odebrecht.

"Hemos venido a que nos fijen una fecha para que el señor Mario Martinelli se presente, pero los señores de la Fiscalía nos han dicho que si no viene conducido que no venga, eso quiere decir que al final lo quieren es detenerlo de todas manera y no darle la oportunidad para que venga de manera voluntaria a dar su declaración", expresó Brandao.

El abogado indicó que lo actuado por el Ministerio Público no es una actividad honesta desde el punto de vista procesal, "si las personas quieren venir a declarar lo justo es que nos dé una fecha y una hora, y no que necesariamente tiene que ser la policía que lo traiga a declarar".

Aseguró que su defendido está en el país y con la disposición de declarar , sin embargo su estado de salud amerita un tratamiento especial por lo que acudieron al Ministerio Público en busca de una fecha.

Más temprano el Ministerio Público emitió una orden de conducción para nueve personas por el delito contra el orden económico, entre los que se encuentran además Mario, los hijos del expresidente Ricardo Martinelli y otros exfuncionarios.