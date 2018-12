"Para qué voy a seguir designando funcionarios", dice Varela ante ausencia de debate en la AN

El presidente Juan Carlos Varela reaccionó visiblemente enojado este jueves, ante la inactividad de los diputados durante las sesiones extraordinarias que están a punto de culminar el 31 de diciembre, sin que se haya debates sobre el nombramiento de dos designados a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"Para qué voy a seguir designando funcionarios si los que he designado hace once meses no han sido ratificados", respondió Varela a los periodistas, durante el acto de lanzamiento del operativo de verano.

Al ser cuestionado si considera en vano el llamado a sesiones extraordinarias, Varela expresó "pregúntenle a los diputados". Y aunque asegura que respeta la institucionalidad y división de poderes les envió un mensaje.

"Hago un llamado a la Asamblea para que entiendan que están trabajando de cara al país", dijo. El mandatario agregó que no es correcto no cumplir con los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, en la Caja de Seguro Social y otras instituciones, pero asegura que ya no está en su potestad. "Yo no voy a cruzar ni una línea para conseguir algo", expresó el presidente que designó como magistrados a Olmedo Arrocha y Abel Zamorano, el pasado 20 de noviembre.

El presidente Varela también fue cuestionado por las dos recientes renuncias de Augusto Arosemena, del Ministerio de Comercio y de José Gómez, como director de Aduanas y argumentó que estas salidas se dan a meses de las elecciones, porque muchos familiares así le piden a los funcionarios.

"Están en todo su derecho de hace la vida privada, la vida pública no es fácil, estoy seguro que dieron lo mejor", aseguró. El mandatario, sin embargo, dijo que en el caso del director de Aduanas se debe investigar la denuncia que interpuso en la Procuraduría General de la República, por supuestas irregularidades en la Zona Libre de Colón.