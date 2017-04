Para disponer del dinero para pago de décimos “se requieren sentencias en firme”, Cedeño

El abogado Ernesto Cedeño se refirió este martes a la sanción de la Ley 461 que ordena la devolución de las partidas del décimo tercer mes a cerca 180 mil jubilados, correspondiente a los años entre 1972 hasta 1983.

Explicó vía telefónica en la edición matutina de Telemetro Reporta, que para poder disponer de los bienes cautelados producto de la corrupción para realizar este pago, tal como lo mencionó el Presidente de la República, debe haber setencias en firme y que el dinero pase al Estado.

“Un bien cautelado no se puede utilizar porque hay que esperar que termine toda la instancia procesal y es más el hecho que una persona imputada, investigada o denunciada haya confesado y haya incorporado al erario de manera provisional dinero de supuestos ilícitos irregulares, no se puede decir que ese dinero se puede disponer”, detalló Cedeño.

Agregó que además, una vez dictada la sentencia, para poder utilizar el dinero cautelado, no debe haber recursos en contra o terceras personas que pudiera reclamar parte o la totalidad de ese dinero.

“El señor Presidente apeló a lo que se llama hoy la Ley 4, es decir que puede motivar a que hayan acuerdos, solo en el evento que haya una acuerdo en efecto y que no haya terceros procesos o víctimas que pudiera reclamar producto de esas acciones, es que pudiera comprenderse como posible dinero cautelado y pase a la figura de dinero del Estado es que se puede disponer”, añadió el jurista.

“Es más el hecho de que uno elucubre de que vienen dineros, que vamos a saber la lista de coimeados y que se ha cautelado provisionalmente dinero de Suiza, inclusive en ese supuesto tampoco se puede disponer de esos haberes hasta que terminen los procesos en Panamá, no en Brasil, ni en Suiza o en Estados Unidos por las cosas de Odebrecht, sino aquí en Panamá, porque no se puede vulnerar el principio de presunción de inocencia, es decir que se requiere sentencias en firme debidamente ejecutoriada y que no admiten ningún proceso en contra para que disponer a lo legal de los bienes cautelados” puntualizó.