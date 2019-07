635x357 "No son más que parches hechos por empresarios", CGTP sobre reformas a la Constitución. Foto ilustrativa/TR.

La Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP) realizó denunció la “desigualdad” que existe en el país y mencionó que el proyecto de reformas a la Constitución que se entregará a la Asamblea Nacional, no son más que parches realizados por el sector empresarial.

“Estas reformas fueron realmente hechas por el sector empresarial... a los empresarios les han dado 7,500 millones de dólares de supuesto incentivo pero a los trabajadores, amas de casa, le dan 1,500 millones pero les llaman subsidios”, manifestó Nelva Reyes de la CGTP.

Por otra parte, señalaron que se deben recuperar los 300 millones de dólares “desfalcados” a la Caja de Seguro Social (CSS) bajo la administración del exmandatario perredista Martín Torrijos, que aún no han aparecido.

Además, propusieron rebajar los altos salarios de los directivos del Seguro, y cobrarle a los “36 mil empresarios que le deben a la CSS y que aún no han pagado”. “La CSS debe volver al sistema solidario”, agregó Reyes.

Sugieren establecer un verdadero sistema de regulación de precios que proteja al consumidor y a los productores pequeños y medianos, controlando el margen de ganancia.

En cuanto las leyes migratorias, manifestaron que Panamá debe tener sus “políticas civilizadas” para los migrantes y no caer en acciones xenofóbicas. “Nosotros no podemos aceptar que haya situaciones xenofóbicas en el país... creemos que Migración debe ser transparente y no generar dinero a costa de la miseria de quienes deben salir de su país por situaciones políticas y económicas”, sostuvo.

Por otro lado, Reyes indicó que el CGTP no está de acuerdo con la privatización de las entidades públicas. “Las políticas neoliberales han sido un fracaso... lo alternativo es establecer un plan nacional de desarrollo a 20 años, donde la prioridad sea reactivar el agro y la industria aprovechando nuestra posición geográfica”, concluyó.

Con la colaboración de Saúl Méndez, periodista de RPC Radio.