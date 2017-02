"Lo están empujando a la muerte", dice abogado de Rafael Guardia

El abogado Víctor Orobio detalló este miércoles la condición de salud del exdirector del Programa de Ayuda Nacional, Rafael Guardia y dijo que "lo están empujando a la muerte".

Según Orobio, la salud de Guardia está "totalmente comprometida, él está padeciendo múltiples patologías, se pude decir que su salud está en peligro", dijo.

Señaló que el exdirector del PAN estuvo internado desde julio hasta diciembre del 2016 en el Hospital Santo Tomás y que durante su atención los médicos detallaron una serie de padecimientos en su salud y tiene que recibir 24 medicamentos diarios y atención especializada, además advirtieron que un centro penitenciario no reúne las condiciones necesarias para que permanezca en sus instalaciones.

Ante la situación de su defendido y la falta de condiciones para la atención del mismo, el abogado pidió hace tres meses un cambio de medida y hasta el momento no ha recibido respuesta, "si El Renacer no cuenta con los insumos y medicamentos el Órgano Judicial debe tomar medidas inmediatas, a Rafael Guardia se le está llevando a un desenlace fatal con qué propósito no sé".

Orobio dijo que Guardia ha sido "torturado jurídicamente" desde que empezó a rendir sus declaraciones y sostiene que esto se pudiera deber a que el Ministerio Público no le convienen que siga declarando.