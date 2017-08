"Hemos encontrado las salidas presupuestarias”, rector de Udelas tras reunión con el MEF

El rector de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), Juan Bosco Bernal, sostuvo este lunes una reunión con Ministro y el Viceministro de Economía y Finanzas, en la que abordaron sobre la situación presupuestaria de la universidad.

El directivo catalogó el encuentro como positivo y adelantó que este martes los quipos técnicos de Udelas y el MEF se reunirán para analizar una solución.

“Ha resultado una reunión muy armoniosa, hemos encontrado las salidas presupuestarias para este año y también hemos empezados a visualizar para el próximo año 2018. Nuestros equipos técnicos se van a sentar a discutir algunos números, algunas cifras, van a hacer proyecciones a partir de mañana a las 9:00 a.m.”, detalló.

Por otro lado, aclaró que la casa de estudios superiores nunca contó con los fondos para la contratación del personal docente para el segundo semestre 2017, y reiteró que no existe una planilla abultada.

“El fondo no estuvo y precisamente de eso discutimos hoy y mañana lo vamos a analizar con detalles los equipos de ambas instituciones a los efectos de definir con claridad la solución para el segundo semestre y también visualizar algunas decisiones para el año 2018”, puntualizó.

Con relación a la realización de una auditoría por parte de las autoridades indicó “yo no he sabido de auditorias, nunca me hablaron de ninguna auditoría, a lo mejor alguien lo expresó como una posibilidad pero nunca se habló de auditoría, muy tranquilo estoy, más tranquilo que ayer y mucho más tranquilo que esta mañana”.

Con colaboración de Linda Aparicio, periodista de RPC Radio