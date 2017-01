“No vengo endosado por nadie, ni le debo favores a nadie”, Alfredo Juncá

Alfredo Juncá, recién electo por la Asamblea Nacional como magistrado principal del Tribunal Electoral, se reunirá este miércoles con sus homólogos Eduardo Valdés Escoffery y Heriberto Araúz.

Tras ser juramentado como nuevo magistrado del TE, Juncá dijo a los medios que su gestión se basará en la transparencia, equidad y rendición de cuentas, descartando que tenga deudas pendientes por su elección, luego de ser postulado por el oficialista partido Panameñista y apoyado por miembros de la bancada de Cambio Democrático.

“ Por una década yo he sido asesor para parlamentarios de todas las bancadas, inclusive que ya no existen, y a todos les he brindado el mismo tipo de servicios, soy una persona institucional”, expresó al tiempo que agregó, “ llego con un solo compromiso y es un compromiso con mi país, mi nombre está de por medio y yo voy a hacer las cosas bien, no vengo endosado por nadie, ni le debo favores a nadie”.

Juncá sostiene que existen importantes retos como lograr una mayor participación de la mujer en la vida política, juventud y la aprobación del paquete de Reformas Electorales.