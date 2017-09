El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gustavo Him descartó este miércoles la organización de la actividad comercial Black Friday para este año. Him explicó en Telemetro Reporta que como Autoridad no recomiendan realizar la actividad debido a las múltiples quejas contra los pocos descuentos que pueden realizar los comercios para una época en la que han invertido en mercancía nueva.