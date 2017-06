El abogado Dimas Guevara, parte de la bateria de defensa del exmandatario panameño, Ricardo Martinelli dijo que el proceso de solicitud de extradición del expresidente violó las normas de procedimiento, "hemos reclamado hace mucho tiempo que hay uuna nulidad en el caso no producto de que la defensa no quiere que se investigue, si no porque hay un salto jurídico por parte de los miembros de la Corte".