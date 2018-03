"No quiero ser magistrado de la Corte", afirma procurador Rigoberto González

El procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro aseguró este viernes en Telemetro Reporta que no tiene aspiraciones para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. "No me han llamado, no me lo han propuesto y no lo he pedido, si me lo proponen no lo voy a aceptar", expresó después que la diputada Zulay Rodríguez declaró que este es uno de los nombres que suenan, entre las nuevas designaciones que hará el Órgano Ejecutivo.