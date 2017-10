"La evasión fiscal es un tema netamente nacional", expresa Leandro Ávila

El diputado Leandro Ávila cuestionó este miércoles la intención de introducir la penalización a la evasión fiscal en Panamá.

Ávila sostiene que las normas sobre evasión y defraudación fiscal, son asuntos "netamente" internos y no debe regularse por imposición de organismos internacionales. "Claro que no es buena la evasión fiscal, pero en Panamá ya tenemos malas experiencias...son temas que hasta que no se perfeccione la democracia, tenemos que mirar de manera puntual", expresó en Telemetro Reporta.

El diputado se muestra escéptico ante la recomendación del Grupo Acción Financiera (GAFI) para que Panamá adopte la penalización de la evasión que, en Panamá es una falta administrativa y dijo que se corre el riesgo que organismos como GAFI lleven al Estado a su "mínima expresión". "Ya está bueno, los organismos financieros diciéndonos que tenemos que hacer a lo interno del país".

El GAFI recomendó a Panamá que considere la evasión como delito, de lo contrario puede entrar a una Lista Gris.