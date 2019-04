Para exdirectora de la ATTT, creación de rutas no debe quedar en manos de "piratas"

Sandra Escorcia, exdirectora de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) dijo que la creación de rutas de transporte público es responsabilidad del Estado, que debe velar por los intereses de los usuarios, por lo que esta potestad no se debe dejar en manos de transportistas piratas.

Escorcia no ve viable el acuerdo al que llegaron este viernes transportistas informales con el actual director de la ATTT Julio González, quienes se comprometieron a presentar el próximo lunes 15 de abril una propuesta para integrarse al sistema transporte, sirviendo como alimentadores del Metro de Panamá y del Metro Bus, alejados de las rutas troncales.

“ No conozco la conversación, lo que hubo, pero hay que ver que estén paz y salvo, buses seguros… las rutas las diseña el Estado… las propuestas son para el ciudadano, no para los transportistas”, dijo Escorcia en entrevista a RPC Radio.

Ante la próxima puesta en marcha de las operaciones en la Línea 2 del Metro, la ATTT anunció que realizaría operativos en la región metropolitana, con énfasis en rutas troncales, permitiendo brindar servicio de transporte masivo únicamente a Mi Bus o vehículos de concesionarias autorizadas por la ATTT.

Los transportistas informales protestaron contra estas medidas, exigiendo una reunión con las autoridades de la ATTT, la cual se realizó este viernes.

Escorcia insiste en que no se debe “formalizar” ni permitir la circulación de vehículos que no cumplan con los requisitos de seguridad. “Hay muchos buses inseguros andando en la ciudad, los exdiablos rojos, y esos no creo que sea adecuado que participen en ningún programa ni legalizarlos, los buses tienen que ser seguros, no debe haber ninguna transacción posible”.

Además del tema de seguridad, advirtió que dejar en manos de los transportistas el diseño de las rutas, puede provocar que se dupliquen las mismas, crear más tráfico y no necesariamente se resolverá el problema de transporte para los usuarios.