Este fin de semana el Biomuseo será gratis para mil personas

El Biomuseo de Panamá anunció que este sábado 6 y domingo 7 de julio la entrada será libre para las primeras 500 personas que se acerquen a sus instalaciones por día.

"Este fin de semana hay # Biosábado y # Biodomingo. Hasta 500 entradas gratuitas cada día para panameños y residentes permanentes, además podrás disfrutar de muchas actividades gratuitas para todo público. ¡Te esperamos!", indica el Biomuseo.

Esta institución anunció que los boletos se repartirán el día del evento desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. o hasta agotar existencias.

Para llegar hasta el Biomuseo, ubicado en la calzada de Amador, los panameños lo pueden hacer utilizandola ruta Albrook-Amador Mi Bus.

Este sábado 6 el Biomuseo tendrá actividades como Talleres de reciclajes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.; a las 10:00 a.m. se realizará el evento "Música y danza" con el Conjunto Orgullo y Esplendor (10:00 a.m.) y Alonda Danzas (1:00 p.m.). Y el domingo 7 desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. tendrá lugar el Carnaval de Matemáticas (rompecabezas, juegos y origami) y desde las 10:00 a.m. se dará el evento Música en el Biomuseo con el Coro Polifónico de Santiago.