"Cuando los funcionarios no cumplen su rol, el pueblo debe alzar su voz", Lombana previo a protesta

“Cuando los funcionarios de instituciones, que están establecidas para servir al ciudadano, no cumplen con su rol, a la ciudadanía no le queda más que alzar su voz”, así lo destacó el excandidato presidencial, Ricardo Lombana, tras calificar como “preocupante lo que está pasando en la Asamblea Nacional”.

Lombana hizo una convocatoria para este martes, a una protesta pacífica. “La herramienta de la protesta pacífica se ha ido perdiendo a través de los años, y las redes sociales las han ido sustituyendo. Hay que pasar a la acción”, acotó.

Detalló que el llamado se dio por una serie de irregularidades que ya no deberían seguir: “Nosotros los ciudadanos somos los que pagamos impuestos... trabajamos y sudamos y esos impuestos quedan allí. No hay educación, no hay agua, no hay salud”, dijo Lombana.

Es también esta protesta, una denuncia social tras los “más de 200 millones de dólares se entregaron a diputados sin ningún control durante la administración de Ricardo Martinelli, y por los que nadie rinde cuentas, y no permiten que los auditen.

“El país se acaba de endeudar por más de 2 millones de dólares porque no hay cómo pagar las cuentas, quizá era la única opción que tenía el Gobierno entrante, pero claro que no hay cómo pagarlas si se ha despilfarrado el dinero durante años... son años y años de fiesta con nuestro dinero, que se ha usado para cualquier cosa menos para atender las necesidades de los panameños”, puntualizó.

Señaló Lombana que es esta una protesta sin bandera política, ni ideología. “Somos los panameños que quieren alzar su voz”, agregó.

Mencionó que no es la única entidad con anomalías. “Las denuncias están en la Corte y nadie investiga... se preguntarán por qué la Asamblea y no la Corte pero es que hay que empezar por uno de los puntos”.

Otra de las razones por las que se empezará con la Asamblea, es que considera que los diputado tienen a la ciudadanía hablando de cualquier cosa menos de reformar la Asamblea, lo que para Lombana es una estrategia.

“Con la campaña de No a la Reelección, hubo funcionarios a los que Panamá les dijo que no precisamente por no rendir cuentas, y allí están... nosotros solo nos hemos enterado de los casos sonados, pero en Bocas del Toro por ejemplo, al menos 9 miembros del PRD que perdieron sus elecciones, ahora son directores de instituciones”, señaló como otra de las razones de la protesta convocada para hoy.

“Reformar el reglamento interno es cambiar la asamblea, es que se le pueda llevar un registro de qué proyectos votan a favor y en contra, es controlar el monto de planillas, es que se les descuente si no van”, destacó.

También, manifestó su desacuerdo con la decisión de la Comisión de Credenciales de acortar el tiempo para estudiar y examinar las hojas de vida de los designados por el Ejecutivo, acción que el diputado Juan Diego Vásquez denunció públicamente. “Cuando estás sentado en la Asamblea, tú no representas al Ejecutivo ni al partido, representas a tus electores... entonces la eliminación del tiempo en la Comisión de Credenciales no se mete con Juan Diego, se mete con los miles de electores que lo eligieron”, sostuvo.

Agregó que no ha visto ningún mensaje del presidente de la República, Laurentino Cortizo, hacia la cordura y conductas de la Asamblea. Insistió en que no se trata de interferir sino de llamar la atención.