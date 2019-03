50 funcionarios de salud estarán verificando los puestos de comida durante el Carnaval

La jefa de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), Onelys Cedeño, recomendó este viernes verificar el estado de higiene del lugar donde va a ingerir los alimentos durante la celebración del Carnaval 2019.

Detalló que desde hoy hasta el martes de carnaval unos 50 funcionarios e inspectores de sanidad ambiental se desplazarán a lo largo de la Cinta Costera para garantizar la inocuidad de los alimentos, el uso adecuado de la vestimenta y aseo en los puestos de venta.

Según Cedeño, en caso de incumplir con las medidas de salud e higiene establecidas, la sanción será desde los B/.10.00 hasta el cese total del puesto e incluso, se le puede negar la participación de otra actividad.

También mencionó en el programa Radiografía que se transmite por RPC Radio, que ninguna venta ambulante cumple con los registros sanitarios.

El personal del Minsa permanecerá haciendo las revisiones correspondientes en la celebración del Carnaval en la Cinta Costera, por lo que “no debería haber irregularidades”.

Asimismo, explicó que las botellas plásticas no deben mantenerse al sol, ya que se degrada el material y puede causar un cáncer.

En la parte de abajo de los envases de plástico hay un símbolo en forma triangular referente al reciclaje, dentro de ellos hay una numeración que va del 1 al 7. Si los números son 1, 3, 4 o 5, significa que las botellas son seguras, sin embargo, no deben ser reutilizadas, es decir, no se pueden volver a llenar de líquidos. Si la numeración es 3, 6 o 7 deben ser evitadas dado que están hechas con PVC, poliestireno, policarbonato y otros plásticos no reciclables.

“El agua de las botellas que se dejan en el auto mientras hay sol, no debe ser consumida, es riesgoso para la salud”, puntualizó Cedeño.

Finalmente, recomendó a la población utilizar bloqueadores solares mayores de 60 para proteger la piel.