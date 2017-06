Diez heridos por fuerte turbulencia en vuelo de ruta Panamá – Houston de United

Diez personas que viajaban este martes de Panamá a la ciudad de Houston, Texas en Estados Unidos, resultaron con lesiones producto de una fuerte turbulencia registrada durante el vuelo, cuando se encontraba sobre espacio aéreo mexicano.

Según fuentes citadas por medios estadounidenses, a 80 millas Este de Cancún se presentaron condiciones climáticas adversas por la proximidad de la tormenta Cindy, que afectaron el vuelo UAL1031.



El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional George Bush, donde equipos de paramédicos esperaban a los afectados para trasladarlos a hospitales.

According to @flightaware map, United 1031 did fly along the western edge of TS Cindy. pic.twitter.com/fHDvgWCJme