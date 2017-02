"Es importante que la Procuradora ordene auditorías de todas las obras de Odebrecht", Cedeño

El abogado Ernesto Cedeño habló la mañana de este lunes sobre las investigaciones que adelanta el Ministerio Público en el caso de sobornos por parte de la constructora Odebrecht, enfatizando la importancia de que se auditen todas las obras ejecutadas desde el 2006 a la fecha.

"Es importante que la procuradora ordene las auditorías de todas las obras de Odebrecht que ha hecho con el Gobierno desde el 2006 hasta nuestros días... para hacer una investigación autónoma se requiere un Contralor que le pedimos que lo hiciera y una Procuradora que haya ordenado la auditoría”, enfatizó Cedeño en la edición matutina de Telemetro Reporta.

Cuestionó que a pesar que la empresa brasileña admitió que funcionarios panameños recibieron sobornos, no se conoce la identidad de ésto y no han dicho que devolverán el dinero recibido.

“Un sobornado no puede perpetrar un delito si no hay una persona que no haya aceptado, hay dos partes, tampoco nuestro estándar debe ser contra el sobornador, yo pienso que debe incluir tanto al sobornador como los sobornados, es por eso que los panameños queremos saber quienes están en la famosa lista de los sobornados en Panamá, porque han asaltado al erario”, enfatizó.