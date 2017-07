Como "insultante e inaceptable" califica GESE carta emitida por la OFAC

Como "insulto al país e inaceptable" calificó este miércoles el presidente del Grupo Editorial El Siglo-La Estrella de Panamá (GESE), Eduardo Quirós, la carta emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sobre la decisión tomada por Estados Unidos de no renovar la licencia de operación a ambos diarios.

De acuerdo a Quirós tras leer la misiva está no tiene “ningún fundamento legal” y es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, porque la política que utiliza la administración del Donald Trump, es una confrontación permanente con los medios de comunicación y es la política que están trasladando a Panamá.

Reiteró su solicitud a las autoridades del Gobierno de Panamá a asumir una posición ante la amenaza con reducir el limitado listado de diarios que circulan en Panamá.

"Me pregunto dónde está la comisión que fue nombrada, para que actuara sobre este tema. Hoy esperamos mantener una reunión con Dulcidio De la Guardia, ministro de Economía y Finanzas (MEF) ya que quiero saber que ha hecho durante estos mese esa comisión", dijo Quirós.

Agregó que lo que está en juego es la libertad de expresión y de prensa, que son principios fundamentales en la democracia y valores que sostiene la esencia de panameños que hemos vividos y construidos.

Explicó que en la misiva que envió el Gobierno de la OFAC no hace una clara referencia a las condiciones para que no se tome la desicion, pero de acuerdo a las versiones de funcionarios diplomáticos de Panamá el propietario debe vender el 51 % de las acciones, pero el dueño ha reiterado una posición clara y es que no va a vender.

La negativa de EEUU a renovar la licencia de operación de los diarios se da tras la inclusión de su propietario, Abdul Waked, en la polémica "Lista Clinton".