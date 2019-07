Empresarios: "En Panamá hay un buen lugar para los negocios, pero debemos modernizar las reglas"

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) realizó la primera Cumbre empresarial, donde se analizaron temas como la inversión extranjera en el país, los Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos por Panamá y la modernización de las plataformas de servicios.

Específicamente el presidente del Conep, Julio de La Lastra, se refirió a la inversión extranjera y las oportunidades de negocios que tiene el país.

"Yo creo que en términos generales Panamá es un muy buen lugar para hacer negocios, tenemos personal sumamente competente, hay personas bien intencionadas", comentó en un inicio De La Lastra.

De La Lastra aprovechó el espacio en esta cumbre para denunciar a aquel grupo de personas que buscan minar al país y pidió a las autoridades detenerlas.

"Hay un pequeño grupo, minúsculo, de personas que son las que están dañando nuestro país y a esas personas hay simplemente que ponerles un alto ya. De otra forma no vamos a poder desempeñar o desarrollar el país que todos queremos y anhelamos", agregó.

El presidente del Conep aseguró que seguirán invirtiendo en el país, siempre y cuando las reglas sean claras para trabajar y utilizó una analogía del sector marítimo, al cual pertenece, al indicar que "los barcos flotan y se pueden ir a cualquier lugar", para advertir al Gobierno a que se potencie más las oportunidades que el país tiene.

Señaló que además, que a través de la educación se podrá crecer y manifestó que los empresarios son optimistas.

"Es nuestro momento ahora, ayudemos al país a crear, porque creemos en el país y creemos un nuevo país", concluyó el empresario.

Sobre los TLC la expresidenta del Conep, Aida Maduro, expresó que en Panamá se debe conocer mejor al país para aprovechar estas suscripciones.

"Es el entorno adecuado para que tengas al sector privado y al sector gubernamental y nos podamos acompasar y realmente llevar al país hacia adelante, porque tenemos muchos tratados comerciales , pero creo que tampoco conocemos cuáles son nuestras fortalezas como país, cuál es nuestro capital de exportación y eso no lo hemos desarrollado, porque no hemos sabido aprovechar los tratados que tenemos y no es solamente, bueno, produzcan" señaló Maduro.

La expresidenta señaló que Panamá tiene una serie de reglamentaciones arcaicas que no nos dejan competir con respecto a las exportaciones, entre estas destacó la situación de los costosísimos fletes que "ni tan siquiera permiten la movilidad de nuestros productos".