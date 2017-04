“Me quito el saco y que me investiguen”, diputado por denuncia sobre cheques de la AN

Una declaración jurada menciona cheques de la Asamblea Nacional de Diputados (AN) que llegaban a la empresa Centenario Don Juan S.A, ubicada en el distrito de La Chorrera, propiedad del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) por el circuito 8-5, Roberto Ayala.

En la declaración realizada por el ciudadano Rodrigo Ernesto Botello, detalla que “yo en realidad no deseaba decir esto de los cheques que salen de la Asamblea y que personas dentro de la cantera cambian para darlo en efectivo al diputado Ayala”.

En reacción, el diputado del PRD dijo que Botello fue un colaborador que laboró por 28 días en su empresa privada, en la que asegura generar más de 80 empleos permanentes.

Según el diputado, los señalamientos del colaborador, puede ser debido a una denuncia por hurto de un dinero de la empresa.“Aquí no hay nada indebido, esto es una empresa seria con mucho orgullo y quiero limpiar mi nombre”, dijo.

Sobre el supuesto hurto, Anayansi Acevedo, abogada de la empresa explicó que en el mes de mayo de 2016, la secretaria de la empresa indicó a Botello realizar unos depósitos, en el cual habían cheques y efectivos.

“Este señor no hace los depósitos en el tiempo oportuno, pasan días no regresa a la empresa, cuando finalmente aparece, solo entrega los cheques, es decir se quedó con el efectivo que debía entregar”, denuncia la abogada.

La gerente de la empresa, continúa explicando Acevedo, presentó la denuncia por apropiación indebida, “cuando se toma declaraciones a otros empleados, el señor inicialmente manifiesta a estos empleados que se quedó con el dinero porque no había cobrado”.

Sin embargo, cuando la personería determinó la posibilidad de llamar a indagatoría, el colaborador cambia de idea e “inventa una situación de cheques, nosotros nos sometemos como empresa al escutrinio público”.

La abogada aseguró además que en ninguna de las denuncias interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia por el tema de los donativos, aparece el diputado Ayala.

El diputado agregó “me quito el saco y que me investiguen, el que no la debe no la teme. Soy un empresario exitoso de 27 años de estar en la empresa en La Chorrera dando empleos en diferentes actividades que me dedico en temas de construcción”.