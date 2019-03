“No hay justificación”, Mayo cuestiona alto costo de los medicamentos

El ministro de Salud, Miguel Mayo, cuestionó este viernes el alto costo que tienen los medicamentos en Panamá, señalando que esa situación no se justifica.

“No hay ninguna justificación para que el precio en Panamá de un medicamento sea el doble, el triple y hasta cuatro veces más, las razones que nos dan son que el país tiene bajo volumen de ventas, que el país tiene un producto interno bruto muy alto, que no tiene mucha competencia de medicamentos porque no es un país productor de medicina, todas esas razones son ciertas pero no justifican el precio que hay”, enfatizó Mayo.

Agregó que ante esta situación “estamos tratando de pedirle a los laboratorios farmacéuticos que introducen los medicamentos a un precio muy alto a Panamá, que nos pongan el precio que le ponen a otros países de la región, como en Sudamérica por ejemplo”, puntualizó.