“No justifico mi expresión, como ser humano me dejé llevar”, Gómez sobre situación con Rodríguez

La diputada independiente, Ana Matilde Gómez, hizo referencia este miércoles a la situación registrada con la diputada el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez, durante la comparecencia del ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Eduardo Carles, el pasado lunes ante el pleno de la Asamblea Nacional.

Negó lo señalado por Rodríguez, quien la acusó de tumbar la sesión del pleno para impedirle cuestionar al ministro Carles, y explicó que esa noche ya no había Pleno “porque como dice la Ley Orgánica, si no hay mínimamente 24 diputados en el pleno que es el quórum, ya no hay sesión, ese día eramos 10 diputados allí nada más. No es la primera vez que pido verificación del quórum”.

Sobre la risa que hizo cuando pidió la verificación del quórum, aseguró lamentar haber hecho esa expresión, que causó el desagrado en muchas personas.

“Si bien es cierto yo no justifico mi expresión, que como ser humano me dejé llevar en ese momento por el fastidio y quise tal vez ser irónica y la expresión no le ha gustado a la gente y yo aprendo de la elección, pero era más en el rechazo que la diputada que estaba en el uso de la palabra, al yo preguntarlo y después ella retomar la palabra lo que hace es dirigirse a mí, dice la norma que ningún diputado hará mención de otro directamente, en ese momento yo dije si es contra mí esto se acabó porque aquí no hay quórum”.

Asimismo negó que ella esté protegiendo al titular del MIDA y aseguró que su comparecencia ante el Órgano Legislativo se logró por una iniciativa presentada por ella con el apoyo de otros diputados.

“Es completamente falso que me interese proteger al ministro, un ministro que para mí tiene un grave conflicto de intereses porque solamente el vínculo aunque sea por afinidad de estar casado con la hija del suplente del diputado Luis Popi Varela y la diferencia de edad con el presidente y la experiencia lo coloca en una posición que para mí no permite que tenga la autoridad necesaria para que sea realmente un defensor del sector”, enfatizó Gómez en la edición matutina de Telemetro Reporta.