Una víctima fatal y 30 lesionados en accidentes de tránsito registrados en dos días de Carnaval

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) emitió este domingo un balance sobre los principales hechos registrados durante los dos días que han transcurrido del Carnaval 2018, entre los que se encuentran accidentes de tránsito, rescates y el éxodo de personas hacia el interior del país y las islas.

Detalla que hasta el momento se ha registrado una víctima fatal por un atropello ocurrido en la vía Panamericana, Arraiján cabecera, provincia de Panamá Oeste y se han registrado más de cien accidentes de tránsito dejando como resultando un total de 30 personas lesionadas.

Además, a través de del operativo vial que mantiene a nivel nacional la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional, se han impuesto 2 mil 416 boletas, de las cuales 115 fueron por embriaguez comprobada, 549 por exceso de velocidad, y 222 vehículos fueron remolcados con grúas.

Por otro lado, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), ha contabilizado unas 4 mil 859 personas que han visitado los ríos y playas con cobertura de guardavidas de la FTC, han brindado 24 atenciones y realizado varias operaciones de rescate de personas en Santa Clara, Mamoní, Las Lajas, Las Mendozas y Punta Chame.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) indica que han trasladado por vía marítima unos 23 mil 334 pasajeros en mil 260 viajes realizados. Además en las primeras 48 horas del operativo, se han sancionado 2 embarcaciones en Puerto Pedregal, provincia de Chiriquí: una (1) por infringir las medidas de seguridad y (1) por navegar con exceso de pasajeros.

En tanto el Ministerio de Ambiente se mantiene realizando la verificación y llenado de cisternas, registrando 253 cisternas con un volumen total de 1 millón 671 mil 109 galones de agua cruda, además ha realizado seis procesos administrativos abiertos por cisterna sin documentación para extraer agua cruda, por extracción de agua sin contar con calcomanía y por apertura ilegal de camino.

Por su parte, el Ministerio de Salud (MINSA), reporta un total de 691 atenciones en 94 instalaciones de Salud a nivel nacional; se han inspeccionado 434 puestos entre fijos y ambulantes de los cuales 65 fueron sancionados; se verificaron un total de mil 649 manipuladores de alimentos siendo 13 sancionados por no portar sus carné blanco y verde y no cumplir con la vestimenta adecuada; además se realizó el decomiso y destrucción de 101 productos vencidos, 18 citaciones, once multas y un desalojo.