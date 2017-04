“Nunca llegamos a un acuerdo”, responde diputado Soto a denuncia de comunicadora

Ante una denuncia hecha por Karina Cedeño, profesional de la comunicación, con relación al supuesto incumplimiento en el pago de un trabajo para el cual el diputado Gabriel Soto la había contratado, éste respondió que en ningún momento se había establecido el precio ni los detalles del trabajo, el cual aseguró no está terminado y tiene deficiencias.

“Ella me entrega el día viernes una factura y este trabajo que tiene deficiencias totales porque está escrito en latín, toda la leyenda está en latín, yo que sepa la población de Arraiján habla español… ella no se había sentado para definir precio ni lo que yo quería como cliente, nunca llegamos a un acuerdo de lo que yo quería, yo quería un documento práctico, que fuera simple de lectura y que permitiera rápidamente su comprensión”, explicó en la edición matutina de Telemetro Reporta.

Agregó “yo no le he firmado a ella ningún contrato, pero yo no necesito ningún contrato para hacer valer mi palabra. Si yo llegué a un acuerdo con ella y sería bueno que me dijese el día y la fecha en la cual yo llegué a ese acuerdo con ella de precio y del producto que yo quería para definirlo claramente y si es así yo cumplo con mi palabra y le honro, pero ella me presenta un trabajo en esas condiciones que no ha sido terminado y que a todas luces presenta deficiencias, yo creo que es injusto lo que ella ha hecho conmigo”, puntualizó.