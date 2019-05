El lunes 6 de mayo no habrá clases debido a las Elecciones Generales

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció que el próximo lunes 6 de mayo no habrá clases a nivel nacional, tanto en los centros escolares oficiales como los particulares, debido a las Elecciones Generales.

Detalla que esto está estipulado en el Decreto Ejecutivo 640 de octubre de 2018, que establece el Calendario Escolar 2019. Asimismo explica que dos mil 800 escuelas públicas serán usadas como centros de votación, por lo cual esos planteles educativos deben estar listos y a disposición del Tribunal Electoral a partir de la finalización de la jornada escolar de este viernes 3 de mayo de 2019.

Asimismo detalla que durante las Elecciones Generales que se celebrarán el domingo 5 de mayo, muchos docentes laborarán como jurados de mesa, delegados electorales, entre otras funciones.

“Estas escuelas van a tener un trabajo desde las 6:00 a.m. y no eso no tiene fin hasta que se acaben de contar todos los votos y se haga el registro de las actas, entonces muchas escuelas terminan a altas horas de la noche y por lo tanto no van a estar a disposición del Ministerio para esa fecha”, explicó el subdirector administrativo del Meduca en Panamá Centro, Enrique Bernal.



