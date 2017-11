A mediados de diciembre podrían presentar al Ejecutivo sugerencia sobre salario mínimo

A mediados del mes de diciembre se podría estar presentando la sugerencia al Ejecutivo sobre el nuevo salario mínimo, así lo dio a conocer este martes el ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles.

“Nosotros consideramos que entre el 14 y 15 de diciembre podemos establecer ya la sugerencia al Ejecutivo, para determinar cuál va a ser el ajuste del salario mínimo que va a regir durante el año 2018-2019”, indicó el titular de Trabajo.

Agregó que la Comisión de Salario Mínimo avanza en las reuniones, durante este mes se están realizando las distintas ponencias técnicas y esperan para los primeros quince días de diciembre poder concertar los planteamientos y lograr un consenso entre todas las partes.

“Si no hay consenso, es una decisión que toma el Presidente, pero yo se los he dicho a los trabajadores y a los presidentes de cámaras empresariales, que nuestro ajuste tiene que ser diferentes a los otros, en el sentido que aquí no puede haber ningún elemento político, tiene que haber un elemento técnico y definitivamente que los ajustes tienen que ser objetivos y cónsonos a la realidad sin excedentes y sin cosas muy ínfimas, sino que hay que buscar un equilibro en que todas las partes se sientas cómodas y que ese ajuste es cónsono a las intenciones que ellos plantearon dentro de la mesa”, puntualizó Carles.