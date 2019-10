Este miércoles continúa discusión del segundo bloque de reformas constitucionales

635x357 Declaran receso hasta este miércoles en discusión del segundo bloque de las reformas constitucionales. Foto/Ilustrativa de la AN.

A las 8:45 p.m de este martes, el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados (AN), decretó un receso hasta las 2:00 p.m. de este miércoles 23 de octubre, para continuar con la discusión del segundo bloque del proyecto de Acto Constitucional N°1, que reforma la Constitución Política de la República que corresponde a los Títulos del V al VII referente a los tres órganos del Estado.

Durante la discusión del primer debate del segundo bloque de las reformas se dio por concluida la segunda vuelta de intervención de los diputados, quienes presentaron su posición al proceso llevado en la Asamblea, solicitaron el retiro de algunos artículos y presentaron propuestas de modificación el cual abarca los títulos V, VI y VII sobre Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo y la administración de justicia.

El diputado independiente Juan Diego Vásquez expresó que no se está llevando un proceso adecuado para la discusión e “ignorando que estamos en el ojo de la tormenta, los consensos deben ser creados con la ciudadanía y un debate amplio donde entendamos que se aprobará y cual es la razón de la aprobación”.

"No podemos creer que la participación ciudadana será dejada de lado completamente", dijo Vásquez agregando que la bancada independiente se sienten completamente apartada del proceso.

La diputada Kayra Harding pidió retirar el artículo 89 que trata sobre los medios de comunicación. Asimismo, solicitó retirar los dos artículos 99 y 104 que afectan el rol fiscalizador de la Universidad de Panamá.

Esto luego que finalice la discusión del tercer bloque que comprende los títulos VIII, IX, XI y XIII sobre régimen municipal, hacienda pública, servidores públicos y reformas constitucionales.

Posteriormente, el diputado Leandro Ávila solicitó también el retiro de los artículos 209, 153, 155, 156, 157, 157-A, 161, 206-A y 214, ya que fueron homologados en la bancada del Partido Revolucionario Democrático y aparecerán con una nueva redacción, según consenso.

Ávila expresó que no busca darle reformas cosméticas que no tocan los temas profundos “yo le digo a los miembros de la Comisión de Gobierno como se los dije desde inicio yo no voy a recorrer el país, para tratar de tapar el solo con un dedo... veremos con el tiempo que pasa”.

