635x357 "Nosotros no vamos a negociar con ningún cabecilla de ninguna banda", enfatiza director de la PN.

El director general de la PN Jorge Miranda, dio detalles sobre las acciones que desarrolla la nueva Fuerza Urbana de Rápida Intervención Alpha, contra la delincuencia y la criminalidad.

Indicó que a través de esta nueva unidad se busca integrar los recursos de la Policía con el objetivo de atacar los sectores y a las personas que se dedican a cometer actos delictivos, con el apoyo de los demás estamentos de seguridad a fin de contar con el mayor volumen de unidades para poder impactar más áreas, y aseguró no se negociará con los cabecillas de las bandas implicadas en hechos criminales.

"No tenemos una varita mágica para acabar con las situaciones que se están dando producto de las incautaciones de droga, de las rencillas que hay entre pandilleros, entre los diferentes líderes de pandillas, pero en algo sí pueden estar bien claros, nosotros no vamos a negociar con ningún cabecilla de ninguna banda, nosotros no vamos a negociar con ningún capo, lo que nosotros vamos a hacer es un trabajo estructurado con la comunidad, con nuestras estructuras de inteligencia, con nuestro análisis y vamos a ir frontalmente contra cada uno de ellos", enfatizó Miranda.

Detalló que como parte de las acciones desarrolladas durante el fin de semana, se logró la captura de 273 personas a través de diferentes operativos, se incautaron 20 armas de fuego, y se recuperaron varios vehículos.

"Son cifras que van poco a poco mermando las capacidades de ellos (los delincuentes), pero lo más importante es que después de cada actuación delictiva también hay una acción policial coordinada con el Ministerio Público que nos permite identificar a los autores, presentar casos un poco más fuertes, de forma tal que las personas que cometen delitos no salgan a las calles nuevamente", destacó.