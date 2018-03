A partir de este año, ni sodas ni golosinas en las escuelas, reitera el Meduca

635x357 Una dieta que incluya emparedados y frutas puede prepararse a los estudiantes según el resuelto No. 3623 del 17 de julio de 2017. Foto/Dreamstime.

Con el inicio de este nuevo año escolar, uno de los principales cambios es que los kioscos de los centros educativos públicos y privados tienen prohibido vender sodas, bebidas azucaradas, golosinas y los llamados snacks no saludables.

Esto es así, tras la aprobación a finales del año pasado del resuelto No.3623 que reglamentó la oferta alimenticia para los estudiantes a nivel nacional.

Flavia Fontes, directora nacional de Nutrición y Salud Escolar del Ministerio de Educación, dijo que esta regulación es un esfuerzo de las autoridades para disminuir la incidencia de enfermedades como la obesidad, problemas cardiovasculares, diabetes e hipertensión que se ha llegado a diagnosticar a personas entre los 15 y 18 años de edad.

"Todos los productos que están prohibidos dentro de las escuelas, son productos que científicamente se ha probado que tienen un efecto nocivo a la salud, sobre todo con el consumo excesivo", aseguró Fontes.

Pero, la directora nacional de Nutrición explica que este resuelto no busca simplemente imponer restricciones, sino que quiere acercar a los estudiantes y sus padres al hábito de consumir alimentos saludables, por eso pidió que no permitan a los niños y adolescentes llevar snacks no saludables desde sus residencias.

La especialista recomienda que los estudiantes se alimenten con emparedados, batidos no azucarados y frutas, todo alimento natural será de beneficio, explicó.

Para hacer efectiva esta regulación, el Ministerio de Educación alerta para que en cada escuela se cree un sistema de vigilancia para evitar que los estudiantes salga de los planteles a comprar alimentos y además que personas ajenas a los colegios lleguen a vender productos que no son saludables.